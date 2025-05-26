Нам песня лето прожить помогает

Число предпродаж билетов на летние фестивали в России выросло с 25% до 110% год к году. Увеличилось и число мероприятий — на 43%, до 157. Участники рынка связывают тренд с развитием внутреннего музыкального туризма и появлением новых региональных форматов. При этом организаторы опасаются, что продажи в регионах не окупятся из-за высокой плотности мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Число летних фестивалей в этом году выросло на 43% год к году, до 157 мероприятий, подсчитали для “Ъ” в «Яндекс Афише». Увеличилось и количество предпродаж билетов на них в денежном выражении — на 72%, говорит директор по развитию бизнеса сервиса Энрико Мазавришвили: «Среди причин такого роста можно выделить широкий ассортимент новых событий и самих фестивалей, которые проходят летом». Например, летний фестиваль Дениса Мацуева, который пройдет с 29 июня по 5 июля в Суздале, пользуется большой популярностью, уточнил он.

Kassir.ru также отмечает ежегодный рост фестивальной категории. Если сравнивать май 2025 года с аналогичным периодом прошлого года, то по России продажи билетов увеличились более чем на 110%, говорит гендиректор билетного оператора Елена Глуховская. За прошлый год платформа продала на профильные мероприятия в июне—августе более 300 тыс. билетов.

У МТС Live (управляет Ticketland, Ticketscloud) показатель предпродаж билетов на мероприятия в июне—августе вырос на 25% год к году. Число фестивалей осталось неизменным, говорит коммерческий директор Ticketscloud Анастасия Коломенская: «Ведущими драйверами роста становятся новые городские форматы с насыщенной дневной программой, например "МТС Live Лето" в "Лужниках", Summer Sound, и развитие внутреннего музыкального туризма, появление ярких региональных фестивалей, таких как "Нур" в Казани и Intervals в Нижнем Новгороде». Несмотря на уход части игроков, ориентированных на зарубежных артистов, устойчивые бренды вроде «Дикой мяты» и Signal продолжают расти, расширяя программу и аудиторию, считает топ-менеджер.

По итогам 2024 года объем билетного рынка достиг 227 млрд руб., увеличившись на 20% год к году. Из них 53 млрд руб. пришлось на концертный сегмент, 45 млрд руб.— на кинотеатральный, 38 млрд руб. принесли музеи и выставки, 49 млрд руб.— театры, еще 12 млрд руб.— спортивные мероприятия. В 2025 году рынок достигнет 265 млрд руб., увеличившись на 17% год к году.

После начала военных действий на Украине в России отменился ряд фестивалей, на которых выступали зарубежные артисты. Среди них — перенесенный с 2020 года из-за пандемии Park Live. Им на смену пришли VK Fest, возродившийся «Пикник "Афиши"», больше людей стали привлекать Stereoleto, «Дикая мята». Но организаторы фестивалей продолжили сталкиваться с проблемами. В 2024 году были введены новые меры безопасности из-за теракта в Crocus City Hall (см. “Ъ” от 24 марта 2024 года). В результате был отменен целый ряд мероприятий, в их числе «Доброфест», «Былинный берег», «Бельтайн», «Лугнасад» и крупнейший из них — «Нашествие». Так, организаторы «Доброфеста» уточняли, что для проведения мероприятия необходимо было оградить капитальным забором (не переносными конструкциями) всю территорию фестиваля, не оставив входов и выходов. Исключение — проход, где должны были стоять металлоискатели и вооруженная охрана.

Но даже при положительных данных о предпродажах билетов на фестивали в 2025 году остается риск, что они не окупятся в регионах, считает продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич: «Емкость рынка до сих пор достоверно не измерена. А по опыту прошлых фестивальных лет мы можем увидеть, как несколько крупных мероприятий проводятся в один день в соседних регионах». В Москве все мероприятия точно окупятся, говорит он, но нельзя сказать того же о других городах, «кроме того, на большие фестивали публика съезжается со всех регионов страны, в результате мероприятия из разных мест начинают конкурировать друг с другом».

Юлия Юрасова