Компенсации приказали долго ждать

По оценкам страховых брокеров и экспертов, сроки урегулирования крупных убытков между страховщиками и производственными компаниями значительно выросли за последние три года. Выплаты по случаям перерыва в производстве или гибели имущества могут исчисляться десятками миллиардов рублей. Удлинение сроков выплат связано главным образом с усложнением расчета убытков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Сроки урегулирования страховых событий в страховании имущества предприятий, а также рисков перерыва в производстве и строительно-монтажных рисков серьезно увеличились, рассказали “Ъ” в страховом брокере Mains. По оценкам совладельца Mains Сергея Худякова, до 2022 года средний срок урегулирования составлял немногим более 400 дней, сейчас он вырос примерно на 20%, до 500+ дней. Речь идет о суммах ущерба, которые исчисляются миллиардами рублей, отмечает он. В других страховых брокерах оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

До 2022 года число страховых случаев не превышало 5 тыс. в год, объем выплат составлял до 150 млрд руб., средний срок с момента фиксации ущерба до выплаты был на уровне восьми-десяти месяцев, уточняет независимый эксперт Андрей Бархота. В 2023–2024 годах, по словам эксперта, количество страховых случаев выросло на 10–15%, а ежегодные выплаты по этим рискам — на 20–30%, средние сроки заметно увеличились и превысили 14 месяцев.

По словам экспертов, это связано в первую очередь с увеличением сложности оценки убытков. Рост сроков урегулирования пропорционален росту сроков восстановительного ремонта в условиях санкционных ограничений, поясняет партнер Б1 Татьяна Самсонова. По словам собеседника “Ъ” из числа страховщиков, оценка убытков по риску перерыва в производстве усложняется волатильностью рынков и валютных котировок, что зачастую создает ситуации, когда оценка страхователя и страхового сообщества может отличаться в десятки раз, а иногда и расходиться в определении, был ли убыток как таковой или нет.

Усилились и проблемы с квалифицированными кадрами, а значит, участились ошибки персонала застрахованных компаний, в том числе грубая неосторожность, указывает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. На этом фоне растет число требуемых страховщиками документов, говорит господин Худяков.

Также, по словам эксперта, за последние годы возникло аномально высокое количество нововведений, требований и оговорок при страховании и перестраховании крупных объектов, которые накладывают отпечаток и еще больше усложняют процесс получения выплат. Появление оговорок у страховщиков во многом связано с политикой РНПК, говорят собеседники “Ъ”.

В РНПК возражают, что крупные убытки урегулируются быстро при условии, что причина страхового события установлена и известен размер ущерба. «По имуществу урегулирование проходит быстрее, чем по риску перерыва в производстве, по той простой причине, что убытки по перерыву деятельности нельзя просчитать заранее. Выплату можно произвести только после того, как становятся известны итоги года и можно сравнить их с плановыми показателями»,— поясняют там. РНПК не может затягивать сроки по выплатам, поскольку перестраховщик привлекает к рассмотрению крупных убытков независимых экспертов, выплата производится сразу же после получения РНПК заключения экспертов, указывают в компании.

Вместе с тем для страхователей это проблема. Господин Худяков отмечает, что клиенты недовольны такой ситуацией, за рубежом урегулирование происходит гораздо быстрее. Для клиентов это невыгодно, поскольку за это время убыток обесценивается из-за инфляции больше чем на 20%, отмечает независимый эксперт Дмитрий Ванин. По словам адвоката Forward Legal Ильи Рыжакова, задержка выплат создает кассовые разрывы, снижает ликвидность, влечет применение финансовых санкций со стороны контрагентов.

В такой ситуации юристы рекомендуют страхователям обратить внимание на документацию. Стоит тщательно документировать ущерб, привлекая независимых экспертов сразу после наступления страхового случая, говорит гендиректор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. Также стоит использовать досудебный контроль со стороны ЦБ РФ, подавая жалобы, считает господин Рыжаков.

Юлия Пославская, Ян Назаренко