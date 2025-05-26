«Евраз» перегруппируется

Зарегистрированные в Люксембурге и Великобритании структуры горно-металлургического холдинга «Евраз» — Evraz Group S.A. и Evraz plc — могут лишиться долей в российских компаниях. Иск об обращении взыскания на активы в Арбитражный суд Москвы подало АО «Евраз КГОК», требуя более 200 млрд руб. Задача иска, по мнению юристов,— переструктурировать владение активами «Евраза» в России, что оказалось невозможным иным способом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Российская структура металлургического и горнодобывающего холдинга «Евраз» — АО «Евраз КГОК» — подала в Арбитражный суд Москвы иск к люксембургской Evraz Group S.A. о взыскании 196,66 млрд руб., $172,8 млн (15,63 млрд руб. по курсу ЦБ на 24 мая) и обращения взыскания на доли в уставных капиталах и акции российских обществ, принадлежащих ответчику. Определение есть в картотеке дел. В мае рассмотрение дела стало закрытым, соответчиком привлечена британская Evraz plc. Заседание назначено на 3 июня.

Представитель «Евраза» сообщил “Ъ”, что судебный спор между «Евраз КГОК» и иностранными компаниями группы связан с требованиями о возврате задолженности по внутригрупповым заемным отношениям. По его словам, компании группы, находящиеся в иностранных юрисдикциях, вынуждены соблюдать ограничения, связанные с санкциями, по месту их инкорпорации. Для российских компаний группы, продолжают в «Евразе», это влечет негативные последствия в виде невозможности получения исполнения по валютным сделкам и рисков применения мер административной ответственности. Таким образом, отмечают в компании, «Евраз КГОК» обязан использовать все доступные меры защиты своих экономических интересов и минимизации рисков ответственности, включая судебные.

Сталеплавильные мощности «Евраза» — 12,1 млн тонн, мощности по добыче железной руды — 69 млн тонн, ванадия — 8 млн тонн с планов увеличения на 12 млн тонн в этом году. В 2024 году компания реализовала в РФ и странах СНГ 1,35 млн тонн железнодорожных изделий, 4,1 млн тонн строительной продукции и 649 тыс. тонн полуфабрикатов, говорится в мартовской презентации для инвесторов. Выручка за 2024 год снизилась на 7%, до $7,19 млрд в связи со снижением продаж стальных полуфабрикатов и цен на сталь, EBITDA сократилась на 34%, до $1,41 млрд.

Evraz plc — головная структура «Евраза», владеющая в том числе Evraz Group S.A., следует из отчетности компаний за прошлые годы. Evraz Group S.A., согласно СПАРК, принадлежит по 0,01% в УК «Евраз Междуреченск» и «Металлэнергофинанс», 28,45% «Евраз южный стан» и 50% МКООО «Стримкор» — совместного предприятия «Евраза» и Александра Рыбкина по переработке и продаже лома в Сибири. Долями в ряде российских компаниях холдинга, в том числе «Евраз КГОК», владеет «Евраз НТМК», которая на сайте «Евраза» называется дочерней компанией Evraz plc.

Evraz plc также владеет Evraz North America — производителем стальной продукции для железнодорожного, энергетического, промышленного и строительного рынков в Северной Америке. В августе 2022 года компания объявила о поиске покупателя североамериканского дивизиона. В последней отчетности Evraz North America по итогам 2023 года говорилось, что процесс продолжается.

На конец 2021 года 28,64% Evraz plc контролировал Роман Абрамович, 19,32% — Александр Абрамов, 9,65% — Александр Фролов, 5,74% — Геннадий Козовой, 3,01% — Максим Воробьев. Free-float составлял 33,64%, говорится в отчете за 2021 год. В 2022 году Evraz plc подпала под санкции Великобритании, листинг компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) был приостановлен.

Независимый промышленный эксперт Максим Худалов считает, что процедура взыскания долга может быть подготовкой к редомициляции. В январе правительство РФ включило «Евраз НТМК» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), что позволяет через суд приостановить корпоративные права иностранных холдинговых компаний. Управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков отмечает, что механизм ЭЗО — инструмент государственного вмешательства, а самостоятельный иск позволяет контролировать процесс, ускорить его и сохранить конфиденциальность. Собеседник “Ъ” в крупной консалтинговой компании полагает, что «Евраз» может пытаться консолидировать корпоративный контроль, что должно помочь стабилизировать экономические показатели.

Руководитель практики специальных проектов юридической фирмы Vegas Lex Александр Казарин также считает, что с учетом заявленного требования об обращении взыскания на доли в дочерних компаниях основная задача иска — переструктурировать владение активами «Евраза» в России, что иным способом оказалось невозможным. По его словам, сегодня сложилась достаточно обширная судебная практика (прежде всего по судебным спорам «Русхимальянса» с компанией Linde и иностранными банками), когда уже на этапе рассмотрения спора в суде истец требует обратить взыскание на доли (акции) ответчика в иных компаниях, обосновывая недостаточность имущества, на которое может быть обращено взыскание. «В связи с тем, что единственным имуществом ответчика на территории РФ являются доли в иных российских компаниях, обосновать необходимость сразу указать на взыскание этих долей не составит труда»,— говорит господин Казарин.

Как указывает Вячеслав Косаков, при удовлетворении иска доли ответчиков не перейдут напрямую «Евраз КГОК», а будут реализованы через публичные торги, вырученные средства от которых направят на погашение задолженности. «Истец сможет приобрести доли только в случае, если торги не состоятся и имущество останется нереализованным»,— поясняет он. Александр Казарин подтверждает, что оставить имущество за собой взыскатель сможет, только если по результатам торгов оно не было реализовано.

Полина Трифонова, Анна Занина, Анатолий Костырев