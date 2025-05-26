Контейнеры тормозят о спрос

Контейнерный рынок в текущем году вырастет символически или останется на уровне прошлого года. По прогнозам Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ), объем железнодорожных перевозок контейнеров по итогам года составит 8 млн TEU против 7,9 млн TEU годом ранее. Пока показатель падает, однако часть рынка ожидает возвращения к росту с лета-осени, а часть не видит таких предпосылок с учетом не смягчающейся денежно-кредитной политики. Тем не менее к 2035 году ИЭРТ прогнозирует рост контейнерного рынка до 10–12 млн TEU на фоне роста контейнеризации грузов и развития инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Железнодорожные перевозки контейнеров, составившие в 2024 году 7,9 млн TEU, в этом году достигнут порядка 8 млн TEU, говорится в исследовании Института экономики и развития транспорта. Согласно ожиданиям участников рынка, отмечают в ИЭРТ, к 2035 году объем контейнерных перевозок на сети ОАО РЖД может увеличиться в полтора раза — до 10–12 млн TEU, среднегодовой рост рынка составит около 3,4%. Ключевыми факторами должны стать развитие логистической инфраструктуры за счет строительства или модернизации терминалов, расширение применения контейнеров для транспортировки различных номенклатур грузов и развитие цифровых сервисов. По оценке заместителя начальника Центра макроэкономики и методологии прогнозирования ИЭРТ Романа Мартышкина, порядка 60% от 10–12 млн TEU в 2035 году будет приходиться на внешнеторговые операции (экспорт, импорт и транзит), 40% — на внутрироссийские перевозки.

Темпы роста перевозок контейнеров в РФ в среднесрочной перспективе будут опережать мировые, хотя, согласно прогнозу в исследовании, в текущем году мировой рынок совершит рывок и с 183,2 млн TEU в 2024 году вырастет сразу до 195–200 млн TEU. К 2035 году он увеличится на 20–33%, до 240–260 млн TEU. Основными драйверами роста, по оценке ИЭРТ, будут урбанизация в Африке и Южной Азии, расширение «зеленой» логистики и рост цифровой торговли.

Погрузка прочих грузов, в том числе контейнерных, одна из немногих показавшая рост год к году в 2024 году, в январе—апреле этого года упала на 5%, до 37,2 млн тонн. Как писал “Ъ”, на динамику повлияло прекращение поставок китайских автомобилей, стоки которых заполнены, общее снижение покупательской активности и сокращение инвестпрограмм компаний (см. “Ъ” от 13 марта). 22 мая на конференции «PRO//Движение.Восток» заместитель гендиректора ОАО РЖД Михаил Глазков отметил изменение структуры вагонопотока, «которая ярче всего выражена в перевозке контейнеров». «Мы три года наблюдали значительный рост контейнерных перевозок в восточном направлении и тем более импорта, поступающего из портов Востока, с погранпереходов Восточного полигона в центральную часть России,— сообщил он.— Сегодня мы видим, что экспорт к уровню прошлого года растет, а импорт начал падать».

Гендиректор «Транзита» Александр Чевелюк оценивает снижение контейнеризированных импортных перевозок на Дальнем Востоке в 20%. «Цифра существенно более удручающая, чем мы видим в официальных источниках»,— указывает он. О падении на 19–20% говорит и коммерческий директор Владивостокского морского торгового порта Елена Казарина. При этом, отмечает она, по итогам четырех месяцев объем внешней контейнерной торговли не упал, он на том же уровне, что и в прошлом году, но объемы перераспределились с Дальнего Востока на Балтику и Азово-Черноморский бассейн (АЧБ). «Когда-то Дальний Восток был по долям второй, Балтика была первая,— говорит она,— и сейчас мы возвращаемся к этой ситуации. До 2022 года именно Балтика занимала 50% в контейнерообороте. В 2023 году Дальний Восток стал занимать 52%. В 2024 году доля Дальнего Востока составила 45%. И по итогам четырех месяцев мы, к сожалению, уже занимаем 38%». И Балтика, добавляет госпожа Казарина, растет: сейчас ее доля составляет 42%. Доля АЧБ не растет и составляет 27%, но увеличиваются объемы.

Елена Казарина ожидает, что к осени будет отскок по внешнеторговым грузам, покупательская способность пойдет вверх. «Определенный рост рынка во втором полугодии произойдет, хотя, конечно, кардинального, взрывного роста в этом году не будет»,— отмечает глава «Фининвеста» Александр Кахидзе, прогнозируя оживление рынка со следующего года. Но не все ожидают позитивных тенденций от второго полугодия. «На сегодняшний день факторов, которые указывали бы на то, что во второй половине текущего года ситуация существенно изменится в положительную сторону, не наблюдается, — говорит Александр Чевелюк.— Для этого уже сегодня должен быть запущен механизм, который говорил бы о том, что в стране возрастает потребление, увеличиваются продажи, будет спрос на увеличение потока импорта».

По прогнозам FESCO (учитывают морские и железнодорожные перевозки груженых контейнеров), контейнерный рынок в 2025 году вырастет на 3%, до 6,8 млн TEU, в 2026 году — на 4% до 7,1 млн TEU. В ГК «Дело» сообщили “Ъ”, что прогнозы ИЭРТ близки к прогнозам группы. «К 2035 году мы ожидаем роста рынка до уровня 10–10,5 млн TEU, что на 25–33% выше уровня 2024 года,— отмечают в ГК "Дело".— Для контейнерного рынка это не такой значительный рост, за последние 20 лет CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) был более 10%. Прогноз на 2025 год — около 8 млн TEU, с минимальным приростом к уровню прошлого года». Текущие темпы, поясняют в ГК «Дело», во многом определяются проседанием импортных перевозок, отсутствием значимого роста транзита, ограничениями для экспорта на Восточном полигоне. В среднесрочной перспективе у контейнерного рынка есть достаточный потенциал для роста, считают в ГК «Дело». Одним из драйверов продолжит оставаться контейнеризация. «В тоннаже ее уровень в общем объеме погрузки на сети ОАО РЖД увеличился с 2,3% в 2014 году до 6,3% по итогам 2024 года,— говорят в компании.— Потенциал — примерно 11% от грузовой базы железнодорожных перевозок». Для его реализации, отмечают там, необходима стабильная тарифная политика, увеличение количества ниток графика для контейнерных поездов, развитие современных терминалов, повышение качества и глубины планирования.

Наталья Скорлыгина