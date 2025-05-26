Сборная США впервые с 1960 года выиграла чемпионат мира по хоккею

Сборная США обыграла сборную Швейцарии в финале чемпионата мира 2025 года по хоккею с шайбой. Встреча прошла в Стокгольме. Она завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Основное время матча завершилось без заброшенных шайб. В овертайме единственный гол забил нападающий сборной США Тейдж Томпсон.

Сборная США впервые добралась до финала с тех пор, как на мировых первенствах был введен формат play-off. В последний раз американцы побеждали на турнире в 1960 году. Швейцария играла в финале в прошлом году, но проиграла Чехии со счетом 0:2. Прежде команда ни разу не выигрывала чемпионат мира. До этого она четыре раза завоевывала серебро.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Американский хоккей покорил мир».