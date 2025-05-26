Трамп заявил, что рассматривает возможность ужесточения санкций против РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что «абсолютно точно» рассматривает возможность ужесточения санкций против России. Об этом он рассказал журналистом во время перелета из штата Нью-Джерси в Вашингтон.
По словам господина Трампа, он остался недоволен тем, что Россия атаковала объекты Украины во время диалога РФ и Украины. «Мы как раз разговариваем, а он запускает ракеты по Киеву и другим городам»,— сказал президент США.
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Дональд Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил руководству стран Европы, что не намерен вводить против России санкции, так как Москва, по его мнению, настроена серьезно на украинское урегулирование.