Генпрокуратура добивается изъятия имущества экс-мэра Владивостока Николаева

Ленинский районный суд Владивостока в качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры РФ наложил арест на имущество экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, а также членов его семьи: сестры Виктории Николаевой, которая является депутатом Госдумы, и других ближайших родственников, а также нескольких юридических лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев (2008 год)

Фото: Андрей Бойцов, Коммерсантъ Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев (2008 год)

Фото: Андрей Бойцов, Коммерсантъ

Как говорится в определении райсуда (копия имеется у «Ъ»), надзор выявил нарушения антикоррупционных запретов, допущенные Владимиром Николаевым «в период исполнения функций представителя власти».

По данным иска Генпрокуратуры, будучи мэром, при ежегодном декларировании своего имущества, Владимир Николаев «не предоставлял полные и достоверные сведения». В 2002 году он незаконно завладел комплексом зданий санатория «Амурский залив» и управлял им через аффилированное ООО «Астирис». Также в иске Генпрокуратуры утверждается, что Николаев «противоправно вывел из муниципального имущества» Владивостока «свыше 100 экономических привлекательных объектов». Они были оформлены на подконтрольные структуры.

Генпрокуратура настаивает на обращении в доход РФ имущества Владимира Николаева и членов его семьи, полученного в обход ограничений. В списке арестованного имущества находятся десятки объектов недвижимости в Приморском крае и Московской области. Наложен также арест на доли в различных компаниях и счета ответчиков в банках.

Владимир Николаев победил на выборах мэра Владивостока в 2004 году. Его имя связывали с криминальными кругами, где глава города был известен под кличкой «Винни-Пух». В 1999 году Первореченский райсуд Владивостока признал Владимира Николаева виновным в избиении председателя крайспорткомитета и приговорил к трем с половиной годам колонии. Однако осужденный попал под амнистию. В 2007 году Ленинский райсуд Владивостока признал мэра Николаева виновным в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими: чиновник за бюджетный счет обеспечивал себя вооруженной охраной, а также незаконно выделил четыре участка муниципальной земли в аренду частным лицам. Суд приговорил Владимира Николаева к четырем с половиной годам лишения свободы условно.

Алексей Чернышев, Владивосток