Bloomberg: ЕС предложил отключить 20 банков от SWIFT в рамках санкций против РФ

Власти Европейского союза (ЕС) изучают возможность отключения более 20 банков от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, также ЕС может снизить предельную цену на российскую нефть примерно до $45 и ввести запрет на строительство газопровода «Северный поток».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным агентства, Европейская комиссия консультируется со странами Европы по поводу этих планов. Решение о сроках потенциальных ограничений еще не принято. ЕС также рассматривает возможность введения новых торговых ограничений на сумму около €2,5 млрд ($2,84 млрд), стремясь «еще больше ограничить доходы России и ее возможности по получению технологий, необходимых для производства оружия», уточнили собеседники агентства.

SWIFT — систем обработки платежей, через нее проходит большинство банковских операций в мире. США и ЕС начали отключать российские банки от SWIFT в феврале 2022 года. В 16-м европейских пакете санкций, введенном в феврале, был запрещен доступ к системе SWIFT для еще 13 российских банков. 17-й пакет ограничений утвердили на этой неделе, он затронул 189 судов, 75 физических и юридических лиц.

Подробности — в материале «Ъ» «Расширение пройденного».