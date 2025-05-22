Рост выручки СИБУРа и падение рынка тяжелых грузовиков в два раза в 2025 году

По итогам первого квартала 2025 года совокупная выручка предприятий «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» увеличилась на 32,2%, достигнув 103,2 млрд руб.

Выручка «Нижнекамскнефтехима» за январь — март составила 71,9 млрд руб., что на 31,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В свою очередь, выручка «Казаньоргсинтеза» (КОС) достигла 31,2 млрд руб., продемонстрировав рост на 34,8%. Увеличение доходов КОС объясняется завершением проекта по расширению производства полиэтилена.

В 2025 году ожидается сокращение российского рынка тяжелых грузовиков: вместо прогнозируемых 80 тыс. единиц к концу года объем продаж составит всего 45–50 тыс. машин.

За первые три месяца 2025 года в Татарстане зафиксировано 6110 преступлений, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Возбуждено менее 25% уголовных дел от общего числа. Совокупный ущерб от данных правонарушений достиг 1,34 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы обязал ООО «Эу, пацан», созданное актерами сериала «Слово пацана» Рузилем Минекаевым и Леоном Кемстачем, выплатить логистической компании ООО «Альянслогистик» сумму в размере 922,8 тыс. руб.

За первые четыре месяца 2025 года в Чувашской Республике был зафиксирован рост поступлений налогов, сборов и страховых взносов. Общий объем составил 66,9 млрд руб., что на 49,5% больше, чем за тот же период в предыдущем году.

С июля 2025 года в Зеленодольском районе Татарстана стартуют мероприятия по обслуживанию автодорог общей протяженностью свыше 109 км. Начальная цена контракта оценивается в 98,9 млн руб. Срок выполнения работ рассчитан до конца 2026 года.

Артём Дергунов