Трамп в новом указе отказался от применения пошлин до 500% на российские товары
Президент США Дональд Трамп заморозил введение ключевых антироссийских санкций, предусмотренных «законом Грэма». Он отложил на неопределенный срок применение 500-процентных пошлин на товары из РФ и решил пока не вводить тарифы против крупнейших импортеров российских энергоресурсов. Это следует из его указа, опубликованного на сайте Белого дома.
Санкции не будут применять до тех пор, «пока президент или госсекретарь не определят, что целесообразно принять дальнейшие меры». Президент доложил Конгрессу, что отказ от применения санкций соответствует национальным интересам США, отмечается в указе.
Дональд Трамп поручил профильным ведомствам США отслеживать поставки российских энергоносителей и оперативно докладывать о любых фактах, которые могут заставить Белый дом отменить временную отсрочку санкций, подчеркивается в указе. В документе уточняется, что распоряжение президента не отменяет предыдущие санкции США.