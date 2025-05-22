«КамАЗ» спрогнозировал падение рынка тяжелых грузовиков в два раза в 2025 году

Российский рынок тяжелых грузовиков в 2025-м упадет с планируемых 80 тыс. до 45–50 тыс. машин к концу года. Такой прогноз озвучил замгендиректора ПАО «КамАЗ» Михаил Матасов на круглом столе по автопрому в Совете Федерации, передает «Интерфакс».

По словам господина Матасова, в начале 2025 года рынок оценивался в 80 тыс. машин, но теперь компания прогнозирует не более 45–50 тыс.

«Сейчас мы понижаем прогноз рынка где-то до 45–50 тысяч. И это считаем таким базовым сценарием, но и он оптимистичный», — сказал замгендиректора предприятия. Для сравнения: в 2024 году рынок, по оценке «КАМАЗа», составил 111 тыс. грузовиков — на 18% меньше, чем в 2023 году.

По словам представителя «КамАЗа», снижение связано с накопившимися «беспрецедентными запасами» китайской техники: по его словам, «на складах порядка 40 тысяч тяжелых грузовиков китайского производства».

«Из-за укрепления рубля это давление только усилилось. У них есть возможность „отскакивать“ по цене. Таким образом, любой импорт из Юго-Восточной Азии автоматически можно рассматривать как демпинг. Такой конкуренции, конечно, никогда не было. При этом затраты на производство отечественных автомобилей постоянно растут», — отметил господин Матасов.

Замгендиректора ПАО «КамАЗ» также отметил, что в 2025 году на рынок одновременно повлияли несколько негативных факторов: инфляция свыше 10%, ключевая ставка на уровне 21%, снижение цен на нефть и сложности с международными поставками и расчетами.

Чистый убыток ПАО «КамАЗ» по итогам первого квартала 2025 года составил 12,46 млрд руб. По итогам 2024 года чистая прибыль компании снизилась в 28 раз и составила 731 млн руб.

Анар Зейналов