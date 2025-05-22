В Татарстане ущерб от ИТ-преступлений составил 1,34 млрд рублей за 3 месяца 2025 года

С января по март 2025 года в республике зарегистрировано 6110 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Расследовано менее четверти дел. Общий ущерб составил 1,34 млрд руб. Об этом сообщил замначальника отдела — начальник отделения по раскрытию преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Управления уголовного розыска МВД по республике Рафаэль Мусаев.

В аналогичном периоде 2024 года эта сумма составляла 1,2 млрд руб.

По данным ведомства, раскрыто 1249 дел — это 21,2% от общего числа.

Наиболее распространенной категорией преступлений стали хищения и мошенничества с использованием ИТ — по этим статьям прошли 4095 случаев, что составляет 67% от всех зарегистрированных. Расследовано 466 таких эпизодов.

Также зафиксировано снижение числа преступлений по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) — зарегистрировано 453 случая против 556 в прошлом году. Расследовано 6 дел.

Анар Зейналов