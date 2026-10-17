Пентагон: «Хамас» и «Хезболла» собирают деньги на поддержку Ирана
Командующий CENTCOM Брэд Купер отчитался об успехах экономического давления США на Иран. По его словам, поддерживаемые Ираном группировки, такие как «Хезболла», «Хамас» и шиитские ополчения в Ираке, теперь вынуждены возвращать деньги обратно Тегерану, чтобы поддержать его в условиях блокады и санкций. Его слова передает Axios.
Адмирал заверил, что ополчения, которые годами финансировались КСИР, ради возможности помочь Тегерану задерживают выплаты собственным бойцам. Сам Иран якобы начал экономить на бюджетниках — по его словам, власти удерживают зарплаты, пенсии и пособия. Это, заявил господин Купер, также затрагивает работников внутренних сил безопасности и КСИР.
Командующий заявил, что военно-морская блокада США обошлась Ирану в $25 млрд упущенных доходов от продажи нефти. Кроме того, CENTCOM и Министерство финансов США незадолго до этого отчитались о заморозке $350 млн, которые Иран хранил в криптовалюте.
В Белом доме надеются, что финансовое давление заставит Иран пойти на сделку, включающую уступки по ядерной программе со стороны Тегерана, отмечает Axios. Администрация ждет ответа от Ирана на встречное предложение США о прекращении войны, но Тегеран на него пока не ответил.