Пентагон: «Хамас» и «Хезболла» собирают деньги на поддержку Ирана

В Белом доме надеются, что финансовое давление заставит Иран пойти на сделку, включающую уступки по ядерной программе со стороны Тегерана, отмечает Axios. Администрация ждет ответа от Ирана на встречное предложение США о прекращении войны, но Тегеран на него пока не ответил.