Московский арбитражный суд вынес решение взыскать с ООО «Эу, пацан», основанного актерами сериала «Слово пацана» Рузилем Минекаевым и Леоном Кемстачем, 922,8 тыс. руб. в пользу логистической компании ООО «Альянслогистик». Такая информация следует из опубликованного дела в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд Москвы взыскал с компании Рузиля Минекаева 922 тыс. рублей

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Арбитражный суд Москвы взыскал с компании Рузиля Минекаева 922 тыс. рублей

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Иск касался задолженности перед логистической компанией.

Согласно решению суда, ООО «Эу, пацан» обязано выплатить ООО «Альянслогистик» сумму задолженности в размере 904,1 тыс. руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 18,7 тыс. руб.

Кроме того, ответчик должен будет возместить проценты за пользование чужими средствами, начиная с 11 марта 2025 года и до полного погашения долга.

Помимо основной суммы, суд взыскал с ООО «Эу, пацан» судебные расходы истца: 15 тыс. руб. на оплату услуг представителя и 51,1 тыс. руб. государственной пошлины.

В части требований, не подтвержденных материалами дела, суд отказал.

Решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Таким образом, общая сумма, которую должно выплатить ООО «Эу, пацан», превышает 922 тыс. руб., включая основной долг, компенсацию и судебные издержки.

Артём Дергунов