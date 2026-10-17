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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Происшествия

На подлете к Москве сбили еще 75 беспилотников

Силы ПВО утром сбили 75 беспилотников, атаковавших Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. С начала суток число дронов, сбитых у столицы, выросло до 144.
В каких районах сбивают БПЛА, глава города не уточнил. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, написал он в Telegram.
Сейчас не работают все аэропорты столичного авиаузла — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Они не принимают и не отправляют самолеты. Шереметьево закрыли около 2:00 мск, ограничения для других аэропортов ввели около 23:30 мск.