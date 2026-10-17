На подлете к Москве сбили еще 75 беспилотников

Сейчас не работают все аэропорты столичного авиаузла — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Они не принимают и не отправляют самолеты. Шереметьево закрыли около 2:00 мск, ограничения для других аэропортов ввели около 23:30 мск.