В Зеленодольском районе направят 98,9 млн руб на обслуживание дорог
С июля 2025 года в Зеленодольском районе Татарстана начнутся работы по содержанию автомобильных дорог общей протяженностью более 109 км. Начальная стоимость контракта составляет 98,9 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
В Зеленодольском районе направят 98,9 млн руб на обслуживание дорог
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
Работы продлятся до конца 2026 года и будут включать текущий уход за дорогами регионального значения. Всего обслуживание охватит 26 участков дорог, в том числе трассу «Казань — Йошкар-Ола», подходы к технополису «Новая Тура», промышленной площадке «Зеленодольск» и Раифскому монастырю.
Основной объем работ придется на 2026 год — тогда планируется освоить почти 69% от суммы контракта. Проект предусматривает содержание как асфальтобетонных, так и гравийных и щебеночных дорог. Среди обслуживаемых направлений — подъезды к небольшим населенным пунктам, социальным объектам и промышленной инфраструктуре.
Источником финансирования выступает бюджет Республики Татарстан. Заказчик — ГКУ «Главтатдортранс».