С июля 2025 года в Зеленодольском районе Татарстана начнутся работы по содержанию автомобильных дорог общей протяженностью более 109 км. Начальная стоимость контракта составляет 98,9 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Зеленодольском районе направят 98,9 млн руб на обслуживание дорог

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Зеленодольском районе направят 98,9 млн руб на обслуживание дорог

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Работы продлятся до конца 2026 года и будут включать текущий уход за дорогами регионального значения. Всего обслуживание охватит 26 участков дорог, в том числе трассу «Казань — Йошкар-Ола», подходы к технополису «Новая Тура», промышленной площадке «Зеленодольск» и Раифскому монастырю.

Основной объем работ придется на 2026 год — тогда планируется освоить почти 69% от суммы контракта. Проект предусматривает содержание как асфальтобетонных, так и гравийных и щебеночных дорог. Среди обслуживаемых направлений — подъезды к небольшим населенным пунктам, социальным объектам и промышленной инфраструктуре.

Источником финансирования выступает бюджет Республики Татарстан. Заказчик — ГКУ «Главтатдортранс».

Анар Зейналов