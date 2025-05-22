За первый квартал 2025 года совокупная выручка «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» выросла на 32,2% до 103,2 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компаний по РСБУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выручка предприятий СИБУРа в Татарстане выросла до 103,2 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Выручка предприятий СИБУРа в Татарстане выросла до 103,2 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Выручка «Нижнекамскнефтехима» за январь—март составила 71,9 млрд руб., увеличившись на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель «Казаньоргсинтеза» (КОС) вырос на 34,8% до 31,2 млрд руб. Рост выручки КОС связывают с завершением проекта по расширению производства полиэтилена.

Прибыль от продаж двух предприятий выросла на 37,9% до 22 млрд руб. У «Нижнекамскнефтехима» она достигла 13,2 млрд руб. (+19,6%), у «Казаньоргсинтеза» — 8,9 млрд руб. (+78,6%).

Сейчас в Нижнекамске идет строительство производств гексена, стирольной цепочки, металлоценового полиэтилена и этиленопровода, который обеспечит сырьем будущие мощности «Казаньоргсинтеза». В Казани строится центр исследований и разработок (R&D-центр), а во втором квартале 2025 года рядом с предприятием начнется возведение фабрики катализаторов.

Ранее сообщалось, что СИБУР инвестирует 600 млрд руб. до 2028 года в свои активы в Татарстане.

Анар Зейналов