По итогам первых четырех месяцев 2025 года в Чувашской Республике общий объем собранных налогов, сборов и страховых взносов достиг 66,9 млрд руб., что на 49,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии по итогам 4 месяцев 2025 года собрали 67 млрд рублей налогов и сборов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии по итогам 4 месяцев 2025 года собрали 67 млрд рублей налогов и сборов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Налоговые платежи составили 48,1 млрд руб., продемонстрировав рост в 1,6 раза по сравнению с 2024 годом. Основной прирост обеспечили: НДС (+45,9%), налог на прибыль (+19,3%), НДФЛ (+15,9%), имущественные налоги (+4,7%) и акцизы (+2,8%).

Федеральный бюджет получил 26,4 млрд руб., увеличив показатели на 80% благодаря росту НДС (на 83,8%) и налога на прибыль (на 12,1%).

Консолидированный бюджет республики пополнился на 21,7 млрд руб. (рост на 47,4%), где наибольший вклад внесли НДФЛ (34,7%), налог на прибыль (28,2%) и имущественные налоги (10,3%). Республиканский бюджет получил 17,9 млрд руб. (рост на 45,4%), а местные бюджеты — 3,8 млрд руб. (увеличение в 1,6 раза).

Страховые взносы на обязательное социальное страхование составили 18,8 млрд руб., что на 23,1% выше уровня января — апреля 2024 года.

Артём Дергунов