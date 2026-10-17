Главные новости к утру 17 октября
Трамп заморозил «закон Грэма»
Президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке новых антироссийских санкций, которые должны были быть введены по «закону Грэма». Он на неопределенный срок отложил применение 500-процентных пошлин на товары из РФ и решил не вводить тарифы против крупнейших импортеров российских энергоресурсов.
В Палату представителей США внесли законопроект «О запрете коррупционных сделок по российской нефти». Документом предлагается заблокировать сделку Москвы и Вашингтона о поставках российского дизельного топлива.
Илон Маск предложил Дональду Трампу ограничить работу Starlink на Украине, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники. Президент согласился, и после этого Пентагон замедлил работу Starshield — военной версии системы спутниковой связи.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent подорожал до $110 за баррель на лондонской бирже ICE. Стоимость превысила эту отметку впервые с мая.