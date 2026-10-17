КСИР: супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о подрыве супертанкера на минах в Ормузском проливе. В военной организации заявили, что экипаж судна пытался пройти морской коридор «по недозволенному маршруту» под прикрытием армии США. Сообщение КСИР передает Tasnim.
На борту танкера, который, по информации стражей революции, перевозил 2 млн баррелей сырой нефти, произошел пожар. О состоянии экипажа не сообщается. Название судна пресс-служба КСИР также не уточнила.
Танкер пытался пройти через пролив, отключив системы навигации, сообщили в КСИР. «Ормузский пролив закрыт, а судьба судов, нарушающих иранские правила в Ормузском проливе,— сгореть в огне слепой веры в американские террористические силы»,— добавили в организации.