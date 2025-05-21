Минобороны: силы ПВО сбили 37 беспилотников за два часа

Минобороны России заявило, что с 18.00 до 20.00 мск силы ПВО уничтожили беспилотники над пятью регионами России. Всего сбито 37 БПЛА.

Как уточнило ведомство,16 беспилотников уничтожены над Курской областью, еще 11 — над Москвой и Московской областью. Пять БПЛА сбиты над Рязанской областью, четыре — над Орловской, один — над Крымом.

Общее количество сбитых беспилотников с 8:00 мск достигло 140. По данным Минобороны, из них над Москвой и Подмосковьем сбили 18. Мэр Сергей Собянин сообщал, что на подлете к городу уничтожили 24 БПЛА. Обломки одного из них упали на территорию детского сада в Домодедово.

В течение дня несколько раз приостанавливали работу московские аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Также не принимали и не отправляли рейсы аэропорты Ярославля, Костромы, Владимира, Иваново и Калуги. Росавиация предупреждала о возможных задержках в отправлении самолетов.

Власти Тульской, Владимирской и Липецкой областей сообщали, что на фоне атак БПЛА в регионах отключили мобильный интернет. Операторы связи уточняли, что по независящим от них причинам мобильная связь может работать с перебоями и в Московской области.

Петр Бузлаев