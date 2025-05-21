Росавиация предупредила о задержках рейсов из-за введенных ограничений

Росавиация сообщила, что в аэропортах Центральной России возможны задержки рейсов. В течение дня несколько раз приостанавливали работу московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

Как пояснила Росавиация, из-за приостановки работы аэропортов некоторые самолеты уходят из Москвы на запасные аэродромы. «Из-за позднего прибытия воздушных судов в первоначальные аэропорты назначения возможны задержки в выполнении последующих рейсов»,— указано в сообщении.

Как напомнило ведомство, в случае продолжительных задержек рейсов авиакомпании должны обслуживать пассажиров в соответствии с федеральными авиационными правилами. Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, размещение в гостиницах.

В течение дня аэропорты Домодедово и Жуковский приостанавливали работу трижды. Шереметьево вводило ограничения на прием и отправку рейсов два раза. С ночи аналогичные ограничения действуют в аэропортах Ярославля и Костромы. Более восьми часов также закрыты аэропорты Владимира, Иваново и Калуги.

По данным Минобороны, с 8:00 до 18:00 мск над территорией России сбили 103 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к городу уничтожены 18 БПЛА.