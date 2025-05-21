В Тульской области отключили мобильный интернет

Тульская область стала еще одним российским регионом, где сегодня зафиксированы сбои в работе мобильного интернета. Губернатор региона Дмитрий Миляев пояснил, что это необходимо для обеспечения безопасности населения. Ранее подобные нарушения наблюдались в Воронежской и Липецкой областях при объявлении опасности атаки БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Вражеские воздушные атаки не прекращаются. Только за прошедшие сутки ПВО сбила более 80 беспилотников в разных регионах страны»,— написал господин Миляев в Telegram-канале. Он добавил, что стационарный интернет и Wi-Fi в регионе работают штатно.

Режим беспилотной опасности объявили в Тульской области 20 мая вечером. Сегодня в 9:48 мск губернатор подтвердил, что опасность атак БПЛА сохраняется. Рано утром он также сообщил об отражении ударов дронов ВСУ в небе над регионом. По данным Минобороны, там сбили один украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений не было.