На детский сад в Домодедово упал фрагмент сбитого БПЛА

Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада «Василек» в Центральном микрорайоне Домодедово. Об этом сообщила глава города Евгения Хрусталева. Пострадавших нет.

«Дети и воспитатели были эвакуированы в подвал здания. На месте работают оперативные службы»,— написала чиновница в своем Telegram-канале.

Госпожа Хрусталева сообщила, что вместе с руководством детского сада осмотрела территорию и пообщалась с детьми. Коллектив учреждения во время эвакуации действовал согласно утвержденному алгоритму.

Сегодня в городском округе работала система ПВО. Из-за угрозы атаки беспилотников в аэропорту Домодедово с 13:00 до 14:00 вводились ограничения на взлет и посадку самолетов.