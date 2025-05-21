Собянин сообщил о шести уничтоженных на подлете к Москве БПЛА

На подлете к Москве силы ПВО сбили еще шесть украинских беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. До этого он сообщал о 18 БПЛА, уничтоженных вблизи Москвы с начала дня.

На данный момент ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в московских аэропортах Домодедово (с 21:06 мск) и Жуковский (с 21:32 мск). Аэропорт Шереметьево возобновил работу. По данным Минобороны, с 18:00 до 20:00 силы ПВО сбили над российскими регионами 37 беспилотников ВСУ. Ранее сообщалось об еще 30 БПЛА, сбитых с 15:00 до 18:00 мск.