Аэропорт Жуковский в четвертый раз за день приостановил работу

В аэропорту Жуковский в 21:32 мск вновь ввели ограничения на прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. Аэропорт приостанавливает работу в четвертый раз за день. С 21:06 мск также в четвертый раз ввели аналогичные ограничения в аэропорту Домодедово.

Ранее Росавиация предупредила о возможных задержках рейсов из-за ограничений на прием и отправку самолетов в аэропортах Центральной России. Дважды за день приостанавливал работу аэропорт Шереметьево. С утра не отправляют и не принимают суда аэропорты Ярославля, Костромы, Владимира, Иваново и Калуги.

Минобороны России заявляло, что с 8:00 до 18:00 над территорией России сбили 103 беспилотника, в том числе семь около Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к столице уничтожили 24 беспилотника. Про 17 из них он написал после 18:00.

Петр Бузлаев