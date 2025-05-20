Один человек погиб и семь ранены при ударах по Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 52 боеприпасов и 67 БПЛА. В результате один человек погиб и семь пострадали. В больнице скончался мирный житель, пострадавший при атаке 14 мая. Разрушения установлены в девяти частных домовладениях и трех автомобилях. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе по поселку Малиновка, селам Бессоновка, Бочковка, Николаевка, Ровенек, Черемошное и Ясные Зори ударили 17 беспилотниками. В селе Бессоновка в результате атаки дрона на легковушку пострадал водитель. Он госпитализирован. В селе Николаевка ранен еще один человек. После оказания медпомощи его отправили на амбулаторное лечение. В селе Ясные Зори повреждено административное здание сельхозпредприятия, в селе Бессоновка — коммерческое предприятие, автомобиль и хозпостройка, в селе Бочковка — два частных домовладения, в селе Ровенек — частный дом.

В Борисовском районе села Байцуры и Цаповка подверглись двум атакам ряда БПЛА. В первом населенном пункте повреждена хозпостройка в частном домовладении.

В Валуйском округе по городу Валуйки, поселкам Дружба и Уразово, селам Двулучное, Долгое, Кукуевка, Логачевка, Новопетровка, Соболевка, хуторам Дубровки и Жердевка выпустили 15 боеприпасов и десять беспилотников. Сегодня утром стало известно, что в реанимации Валуйской центральной райбольницы (ЦРБ) скончался мирный житель, который пострадал в результате удара беспилотника по грузовику в селе Рождествено 14 мая. В поселке Дружба из-за атаки FPV-дрона по большегрузу ранен водитель. Он находится в тяжелом состоянии в Валуйской ЦРБ. Транспортное средство повреждено. В селе Двулучное от удара дрона разрушения получили жилой дом, легковушка и надворная постройка, в поселке Уразово — два частных дома, в селе Долгое — частный дом, в селе Соболевка — надворная постройка и забор частного домовладения.

Село Сподарюшино в Грайворонском округе и село Кулешовка в Красногвардейском районе подверглись атакам двух беспилотников. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка и Поповка обстреляли 29 боеприпасами и атаковали пятью БПЛА. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Красное, селам Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хуторам Балки, Панков и Стадников ударили восемью боеприпасами и 32 беспилотниками. В результате атаки дрона на автомобиль в Шебекине одна мирная жительница погибла и одна была ранена. Пострадавшая находится в областной клинической больнице в тяжелом состоянии. В результате удара БПЛА по автомобилю возле соцобъекта в селе Графовка ранены три человека — двое из них отпущены домой, мирная жительница проходит лечение в облбольнице. На хуторе Стадников нарушена линия электропередачи, в селе Вознесеновка повреждена надворная постройка. Ночью в селе Муром с беспилотника сбросили взрывные устройства — сгорел гараж и повреждено огнем частное домовладение.

В Яковлевском округе в результате атаки БПЛА в селе Калинино поврежден инфраструктурный объект связи.

Стуками ранее ВСУ обстреляли 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 99 боеприпасов и 82 БПЛА. В результате пострадали два мирных жителя. Повреждения получили десять частных домовладений и 14 автомобилей.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова