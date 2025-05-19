Пять мирных жителей ранены из-за атак БПЛА в Белгородской области

В результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Валуйском округе в поселке Дружба FPV-дрон ударил по грузовику — водитель получил множественные осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. Бойцы теробороны доставили его в Валуйскую центральную райбольницу (ЦРБ).

В селе Бессоновка Белгородского района дрон атаковал легковушку на территории коммерческого предприятия. В результате пострадал водитель. Попутным транспортом его доставили в Бессоновскую амбулаторию. Медики диагностировали у него осколочные ранения шеи, спины, грудной клетки и рук. Бригада скорой помощи везет пациента в горбольницу №2 в облцентре.

Еще один автомобиль подвергся атаке БПЛА у соцобъекта в селе Графовка Шебекинского округа. Из-за этого пострадали три человека. Бойцы теробороны доставили мирную жительницу с множественными осколочными ранениями головы и рук в Шебекинскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения она будет переведена в областную клиническую больницу. Еще двоих пострадавших бригады скорой помощи доставляют в горбольницу №2 в Белгороде. У пациента выявили осколочное ранение поясницы, у пациентки — баротравму.

Сегодня утром в результате удара дрона по легковушке в белгородском Шебекине одна мирная жительница погибла и одна пострадала.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова