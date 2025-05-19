В белгородском селе из-за атаки БПЛА ранен житель

В селе Николаевка Белгородского района Белгородской области в результате атаки беспилотника ранения получил местный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Скорая доставляет пострадавшего с осколочным ранениием плеча в городскую больницу №2 Белгорода.

Также зафиксированы ряд разрушений в четырех муниципалитетах. В селе Ясные Зори Белгородского района из-за атак дронов повреждены фасад административного здания, сельхозпредприятия, в селе Бессоновка — хозпостройка, а в Бочковке — посекло осколками заборы двух домов.

В хуторе Стадников Шебекинского округа дрон повредил линию электропередачи. Без света временно остались жители одной улицы. К ремонту приступят после согласования с Минобороны РФ.

В Валуйском округе в селе Двулучное из-за атаки БПЛА поврежден автомобиль, осколками посекло надворную постройку и жилой дом. В Уразово частично разрушено остекление в двух частных домах. Еще один дом в селе Долгое от атаки беспилотника загорелся — его уже тушат. В селе Соболевка выбило окна надворной постройки и посекло забор.

В Борисовском районе в селе Байцуры беспилотник упал на крышу хозпостройки, повредив ее.

Егор Якимов