Белгородка погибла при ударе дрона по легковушке

Дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю в городе Шебекино Белгородской области. В результате детонации БПЛА погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В легковушке находилась еще одна мирная жительница. Она в Шебекинской центральной райбольнице в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, множественные осколочные ранения головы, шеи, грудной клетки, рук и ног.

Сегодня утром стало известно, что беспилотник ВСУ ударил по автобусу в белгородском Шебекине. В результате пострадал водитель, его доставили в больницу.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова