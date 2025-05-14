Еще четыре мирных жителя ранены при атаках Белгородской области со стороны ВСУ

В результате трех ударов ВСУ по Белгородской области пострадали еще четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Один дрон атаковал грузовик в селе Рождествено Валуйского округа. Из-за этого пострадали два человека, их доставили в Валуйскую центральную райбольницу (ЦРБ). Один из пациентов находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой. У второго диагностировали осколочные ранения рук и ног. Он находится в удовлетворительном состоянии, продолжит лечение амбулаторно.

На участке автодороги Архангельское — Нехотеевка второй дрон атаковал пешехода. Бойцы теробороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. У него обнаружили осколочные ранения ноги и спины, минно-взрывную травму. Для дальнейшего лечения бригада скорой помощи везет пациента в горбольницу №2 в Белгороде.

Обстрелу подверглось село Новая Таволжанка Шебекинского округа. В результате мирный житель получил минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. Он самостоятельно обратился в местную ЦРБ. После оказания медпомощи его отпустили домой.

Сегодня утром вследствие атаки БПЛА на село Ровенек Белгородского района пострадал еще один человек.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова