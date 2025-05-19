Два человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 99 боеприпасов и 82 БПЛА. В результате пострадали два мирных жителя. Повреждения получили десять частных домовладений и 14 автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе по поселкам Майский, Малиновка, селам Бессоновка, Бочковка, Вергилевка, Веселая Лопань, Орловка, Солнцевка и Чайки ударили 14 дронами. В селе Чайки разрушения получили частный дом, машина и линия электропередачи, в селе Бессоновка — частный дом, грузовой и легковой автомобили, в селе Орловка — здание сельхозпредприятия, в селе Бочковка — частный дом.

В Борисовском районе поселок Борисовка и село Березовка сегодня ночью подверглись атакам двух беспилотников. В населенных пунктах повреждено по одному частному дому.

В Валуйском округе по городу Валуйки, селам Двулучное, Долгое, Казинка, Кукуевка, Насоново, Подгорное, Солоти и Тимоново ударили 24 БПЛА. На участке дороги Казинка — Борки в результате атаки дрона по автомобилю пострадал мирный житель. Он госпитализирован. По оценке медиков, состояние тяжелое. Автомобиль поврежден. В городе Валуйки разрушения получило техническое помещение, в селах Казинка и Подгорное повреждены по одному автомобилю, в селе Солоти — три машины и гараж.

В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Екатериновка обстреляли четырьмя боеприпасами и двумя дронами. В селе Тишанка частично разрушен частный дом, повреждена летняя кухня, на хуторе Екатериновка пострадало частное домовладение.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский выпустили семь боеприпасов, село Новостроевка-Первая атаковано одним беспилотником — поврежден забор частного домовладения.

Над Губкинским горокругом система ПВО сбила шесть беспилотников, над Старооскольским — два, над Новооскольским округом — один. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье попали под удары с помощью 88 боеприпасов и трех БПЛА. Информация о последствиях уточняется.

Над Чернянским районом система ПВО ликвидировала 11 дронов. В селе Ларисовка повреждены склад и единица сельхозтехники.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и хутору Марьино ударили 16 БПЛА. В селе Муром разрушения получили частный дом и легковушка, в селе Мешковое — частное домовладение. Сегодня утром в городе Шебекино из-за атаки беспилотника по автобусу ранен водитель. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Повреждены четыре транспортных средства.

Сутками ранее ВСУ выпустили по шести муниципалитетам Белгородской области не менее 78 различных боеприпасов и совершили атаки 67 беспилотников. Зафиксированы разрушения трех жилых помещений, повреждены инфраструктурные объекты связи и линия электропередачи.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова