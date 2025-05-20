Трамп заявил, что у него есть красная линия касательно усилий США по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть «красная линия», переступив которую, Вашингтон выйдет из мирных переговоров по Украине. При этом раскрывать детали «линии» президент США не стал сославшись на то, что это только осложнит процесс.

Дональд Трамп неоднократно говорил, что Соединенные Штаты выйдут из переговоров по Украине если одна из сторон будет его «саботировать» или если американская сторона поймет, что прогресса нет.

19 мая после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, Дональд Трамп заявил о том, что пока видит шанс успешного урегулирования конфликта. Однако в то же время он признал, что США не стоило вмешиваться, а украинский вопрос должен был остаться «проблемой Европы». Президент Штатов добавил, что в случае отсутствия продвижения в переговорах, США «уступят Европе» роль в урегулировании конфликта.