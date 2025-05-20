Трамп объяснил, почему не вводит новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не вводит новые санкции против России, так как есть шанс добиться мира на Украине. Ранее в Белом доме сообщали о готовности господина Трампа поддержать жесткие санкции против РФ.

«Но, может быть, настанет время, когда это (введение новых санкций — “Ъ”) произойдет»,— сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Ранее Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило о готовности президента США поддержать жесткие санкции против России, предложенные американским сенатором Линдси Грэмом. По словам собеседников издания, это может произойти, если РФ не пойдет на уступки в переговорах.

Однако после телефонного разговора Дональда Трампа и президента России Владимира Путина 19 марта, как пишет Financial Times, руководство стран Европы осталось удивлено нежеланием Вашингтона ужесточить меры против Москвы. Как отметили в FT, из слов американского президента следовало, что он «не готов оказать большее давление» на Россию.