Трамп: США не стоило вмешиваться в конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине должен был оставаться проблемой Европы, а США не следовало вмешиваться. По его словам, Соединенные Штаты уступят свою роль в урегулировании конфликта на Украине Европе, если прогресса не будет.

«Это была европейская ситуация. Она должна была остаться европейской, но мы (вмешались — “Ъ”), потому что предыдущая администрация решительно посчитала, что мы должны быть вовлечены. И мы были вовлечены гораздо больше, чем Европа»,— сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

19 мая Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Украине, а также перспективы торговли. Президент России поблагодарил Дональда Трампа за помощь в возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева, которые были прерваны Украиной в 2022 году.

По итогам разговора президент США заявил, что не вводит новые санкции против России, так как пока видит шанс успешного урегулирования конфликта.