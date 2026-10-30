«Палки в колеса они будут вставлять на каждом этапе»

Чемпионат мира в Германии пройдет в мае 2027 года, состав участников уже известен. Там сборные Украины, Латвии и других стран, федерации которых не слишком рады возвращению России. Все они как флюгер и смотрят на то, как реагирует мир вокруг. Если за бойкот будет жесткое наказание, никто ничего бойкотировать не станет. Если же федерация посмотрит на бойкоты лояльно, очень многие сборные могут отказаться, будет скандал, и на его фоне российская команда опять же может не попасть на турнир. Вариантов развития событий множество. Но в том, что федерация сделает все, чтобы ни молодежная, ни взрослая сборная России не попала на чемпионат мира, я не сомневаюсь.