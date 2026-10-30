«Палки в колеса они будут вставлять на каждом этапе»
Владимир Осипов — о том, почему решение CAS не гарантирует участие в турнирах
Российских хоккеистов допустят к международным соревнованиям впервые с 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью удовлетворил апелляцию и отменил решение Международной федерации об отстранении спортсменов. Уже в 2027-м взрослая сборная сможет сыграть на чемпионате мира в Германии, а молодежная примет участие в первенстве в Канаде.
0:00
0:00
Решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне окончательное в рамках спортивной юстиции, поэтому с юридической точки зрения препятствий нет. Но тревога, что на пути могут появиться новые преграды, совершенно оправдана. Те, кто долгое время следит за происходящим в мировом спорте, четко понимают: несмотря на прекрасные слова «не подлежит обжалованию», рычаги давления у Международной федерации хоккея на Россию и на наших хоккеистов все равно есть. Их несколько.
Первый момент: бюрократия. Федерация будет придумывать все, что только можно и нельзя, возможно, вводить новые правила и как мантру повторять волшебное слово «безопасность». Первым делом я прочитал релиз, который выпустила Международная федерация хоккея. Там черным по белому написано, что в федерации не согласны с решением CAS, жутко разочарованы и будут продолжать работать в направлении безопасности. Это означает, что палки в колеса они будут вставлять на каждом этапе.
Момент номер два: в современной парадигме мира каждого спортсмена должны допустить до турнира индивидуально. Поэтому федерация может очень сильно проредить любую российскую сборную, отсеяв самых главных звезд, а это тоже очень важно.
И момент номер три, о котором сейчас все не любят говорить.
Визы россиянам могут просто не дать ни в Канаду, ни в Германию, и тогда никто никуда не поедет. Прецеденты уже есть.
Мы же помним, как допустили лыжников. Мы кричали: «Лыжников допустили на олимпиаду, это прекрасно». А поехали единицы, главные звезды не поехали. Ангелина Мельникова, главная российская звезда, не попала на чемпионат мира по спортивной гимнастике. Это то, что мы не можем замолчать.
Даже в Германию попасть непросто. В октябре российские прыгуны с трамплина на лыжах не добрались до этапа летнего Кубка мира, потому что им не дали визы. Об этом тоже не любят говорить, спортивная пресса просто промолчала.
Чемпионат мира в Германии пройдет в мае 2027 года, состав участников уже известен. Там сборные Украины, Латвии и других стран, федерации которых не слишком рады возвращению России. Все они как флюгер и смотрят на то, как реагирует мир вокруг. Если за бойкот будет жесткое наказание, никто ничего бойкотировать не станет. Если же федерация посмотрит на бойкоты лояльно, очень многие сборные могут отказаться, будет скандал, и на его фоне российская команда опять же может не попасть на турнир. Вариантов развития событий множество. Но в том, что федерация сделает все, чтобы ни молодежная, ни взрослая сборная России не попала на чемпионат мира, я не сомневаюсь.
Очень серьезную роль здесь будет играть позиция Министерства спорта России. То, что чиновники делают сейчас, это очень круто, об этом тоже нужно сказать. Раньше спортивные чиновники вели себя по принципу «страуса не пугать, пол бетонный». А сейчас они выигрывают, и победа в CAS тоже очень круто.
Что касается сыгранности после долгой паузы, сборная России по хоккею сильно отличается от сборной России по футболу. Как бы ни собиралась команда на второстепенные турниры, на чемпионат мира или олимпиаду все равно поедет совершенно другой состав и другой тренерский штаб. В хоккее это работает так: сначала формируют тренерский штаб, он собирает лучших из лучших на данный момент, и сыгрываются они прямо по ходу пьесы. По крайней мере, в постсоветское время так было всегда.
К маю в сборную могут вызвать и звезд НХЛ, например Кучерова, Капризова и Овечкина. Все зависит от того, как сыграют их клубы. Если к тому моменту они освободятся и их команды не будут задействованы в плей-офф, то вполне, почему же нет. Я думаю, они с удовольствием приедут, потому что это будет резонансно и очень круто. И если это произойдет, мне кажется, будем мы хлопать в ладоши и в воздух чепчики бросать.