В Госдуму внесен проект закона о содействии международному развитию

К числу основных задач СМР документ относит ликвидацию голода и бедности, содействие региональной экономической интеграции, в первую очередь в рамках СНГ и ЕАЭС, формирование отношений добрососедства, укрепление объективного восприятия РФ в мире и прочее. Среди форм СМР — предоставление целевых средств, государственных льготных кредитов, осуществление поставок товаров, передача знаний и опыта, урегулирование внешних долговых обязательств государств-партнеров на льготных условиях и так далее.