В Госдуму внесен проект закона о содействии международному развитию
Правительство внесло в Госдуму проект федерального закона «О содействии международному развитию» (СМР), который закрепляет соответствующее понятие, его цели, задачи и принципы, а также формы и порядок осуществления. Уполномоченным органом власти в сфере СМР будет выступать Министерство иностранных дел, агентством — Россотрудничество.
Согласно тексту законопроекта, СМР — это деятельность «по предоставлению помощи на безвозмездной или льготной основе, имеющей в качестве основной цели поддержку социально-экономического развития государств-партнеров, повышение благосостояния их населения, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций».
К числу основных задач СМР документ относит ликвидацию голода и бедности, содействие региональной экономической интеграции, в первую очередь в рамках СНГ и ЕАЭС, формирование отношений добрососедства, укрепление объективного восприятия РФ в мире и прочее. Среди форм СМР — предоставление целевых средств, государственных льготных кредитов, осуществление поставок товаров, передача знаний и опыта, урегулирование внешних долговых обязательств государств-партнеров на льготных условиях и так далее.