Трамп заявил об «определенном прогрессе» после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сегодняшний телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, был достигнут «определенный прогресс» в урегулировании конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Мы только что провели два с половиной часа, разговаривая с Путиным, и я считаю, что определенный прогресс был достигнут в этой ужасной ситуации»,— сказал господин Трамп в беседе с журналистами. Трансляция велась на Youtube-канале CNBC-TV18.

Американский президент также сообщил, что после переговоров с господином Путиным созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также несколькими европейскими лидерами. Среди них — президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.

Телефонный разговор господ Путина и Трампа продлился более двух часов. Российский лидер назвал разговор «содержательным, откровенным и полезным» и поблагодарил Дональда Трампа за содействие в проведении двухсторонних переговоров Москвы и Киева в Стамбуле 16 мая. По итогам встречи Россия и Украина договорились обменяться пленными по формуле «1000 на 1000», а также пообещали в деталях представить свой взгляд на прекращение огня и продолжить переговорный процесс.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».