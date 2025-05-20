Трамп назвал Зеленского «не самым легким» в общении

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «не самый легкий» в общении. Однако, по словам господина Трампа, он хочет прекращения огня на Украине.

«Зеленский не самый легкий в ведении дел, но он хочет остановиться (в продолжении украинского конфликта - “Ъ”.)»,— сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Господин Трамп созвонился с Владимиром Зеленским и еще несколькими руководителями стран Европы 19 мая в день разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщила газета Financial Times, представители стран Европы оказались удивлены тому, как Дональд Трамп описал итоги разговора с президентом РФ. Как отметили в FT, из слов американского президента следовало, что он «не готов оказать большее давление» на Россию.

Подробнее о разговоре двух президентов — в материале «Ъ» «Поздравленье — мать ученья».