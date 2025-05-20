Трамп назвал Путина «приятным джентльменом»

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным назвал его «приятным джентльменом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. У нас, вообще-то, был хороший разговор, мы достигли прогресса»,— сказал господин Трамп на ужине попечительского совета Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди.

19 мая Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Украине, а также перспективы торговли. Президенты в том числе затронули тему возможных контактов представителей российской и украинской сторон «на самом высшем уровне».

Владимир Путин назвал разговор «содержательным, откровенным и полезным» и поблагодарил Дональда Трампа за посредничество в возобновлении диалога между Москвой и Киевом.

Подробнее о разговоре двух президентов — в материале «Ъ» «Поздравленье — мать ученья».