Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле

В Стамбуле 16 мая во дворце Долмабахче началась трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и Турции. Позднее должны встретиться делегации России, Украины и Турции. Это станет первым прямым контактом Москвы и Киева с весны 2022 года. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — глава Минобороны Рустем Умеров. Все самое важное о проходящих в Стамбуле переговорах — в онлайн-трансляции «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делегации Турции, США и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле

Фото: МИД Турции Делегации Турции, США и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле

Фото: МИД Турции

12:19. По данным «Ъ», встреча между делегациями России и Украины в Стамбуле начнется с минуты на минуту.

12:19. Киев считает вопрос прекращения огня приоритетным на переговорах с Москвой, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

12:16. Делегация Украины обсудит с российской делегацией возможную встречу Путина и Зеленского, пишет Reuters со ссылкой на источник.

12:14. Российская делегация пока не прибыла во дворец Долмабахче, где должны состояться переговоры с украинской стороны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник

11:59. Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины завершились, они длились больше часа, сообщил источник «РИА Новости» в МИД Турции.

11:52. Российская делегация выступила против присутствия представителей США на прямых переговорах с Украиной, сказал источник «Интерфакса».

11:49. Директор по политическому планированию Госдепа США Майкл Энтон перед трехсторонними переговорами России, Украины и Турции встретится с главой российской делегации Владимиром Мединским, сообщает британская BBC со ссылкой на источники. Энтон, по информации корпорации, не будет участвовать в переговорах Киева и Москвы.

11:48. Глава МИД Турции Хакан Фидан выступит в прямом эфире с речью перед началом переговоров России и Украины, говорит источник «РИА Новости» в турецком дипведомстве. После приветствия он покинет встречу.

11:48. Трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и Турции запланирована на 12:30 в Стамбуле. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком МИДе.

11:48. Начались переговоры делегаций США, Украины и Турции во дворце Долмабахче в Стамбуле. От Украины на ней присутствуют глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. От США — госсекретарь Марко Рубио, посол США в Турции Том Баррак и спецпосланник президента Кит Келлог. От Турции — глава МИДа Хакан Фидан.