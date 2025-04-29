Моди дал армии полную свободу действий после теракта в Кашмире

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на совещании по вопросам безопасности заявил, что индийским вооруженным силам предоставлена «полная оперативная свобода по принятию решений о способе, целях и времени» ответа Индии на теракт в Кашмире. Об этом сообщает The Times of India.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: India's Press Information Bureau / Handout / Reuters Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: India's Press Information Bureau / Handout / Reuters

Выступая на совещании по вопросам безопасности, господин Моди заявил о готовности его страны нанести «сокрушительный удар по терроризму». Он также заметил, что «глубоко верит в профессиональные способности вооруженных сил».

22 апреля в Пахалгаме боевики группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам, в результате чего погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за этот теракт на Пакистан, и индийские спецслужбы сообщили о наличии доказательств причастности к нему пакистанских спецслужб. Вчера, 28 апреля, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф назвал вторжение со стороны Индии неизбежным.

Подробнее — в материале «Кошмар в Кашмире».

Алена Миклашевская