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Моди дал армии полную свободу действий после теракта в Кашмире

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на совещании по вопросам безопасности заявил, что индийским вооруженным силам предоставлена «полная оперативная свобода по принятию решений о способе, целях и времени» ответа Индии на теракт в Кашмире. Об этом сообщает The Times of India.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: India's Press Information Bureau / Handout / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: India's Press Information Bureau / Handout / Reuters

Выступая на совещании по вопросам безопасности, господин Моди заявил о готовности его страны нанести «сокрушительный удар по терроризму». Он также заметил, что «глубоко верит в профессиональные способности вооруженных сил».

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22 апреля в Пахалгаме боевики группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам, в результате чего погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за этот теракт на Пакистан, и индийские спецслужбы сообщили о наличии доказательств причастности к нему пакистанских спецслужб. Вчера, 28 апреля, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф назвал вторжение со стороны Индии неизбежным.

Подробнее — в материале «Кошмар в Кашмире».

Алена Миклашевская

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