Министр обороны Пакистана назвал неизбежным вторжение Индии
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью Reuters заявил, что страна находится в состоянии повышенной боевой готовности. Однако, уточнил он, Пакистан применит ядерное оружие только в случае прямой угрозы существованию государства. Министр добавил, что военное вторжение Индии на территорию страны «неизбежно». При этом он не привел никаких доказательств.
Фото: Waseem Khan / Reuters
«Мы укрепили наши вооруженные силы, так как это то, что сейчас неизбежно. Поэтому в такой ситуации нужно принять некоторые стратегические решения, и эти решения были приняты»,— заявил он. По его словам, пакистанские вооруженные силы находятся в режиме повышенной готовности. Ранее господин Асиф заявлял, что Пакистан не собирается воевать с Индией, если она не будет обострять конфликт.
Обострение отношений между Индией и Пакистаном произошло после теракта 22 апреля. В результате стрельбы в индийском штате Джамму и Кашмир погибли 26 человек. Индия обвиняет в причастности к теракту Пакистан. Тот, в свою очередь, отрицает этого и требует независимого расследования.