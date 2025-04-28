Министр обороны Пакистана назвал неизбежным вторжение Индии

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью Reuters заявил, что страна находится в состоянии повышенной боевой готовности. Однако, уточнил он, Пакистан применит ядерное оружие только в случае прямой угрозы существованию государства. Министр добавил, что военное вторжение Индии на территорию страны «неизбежно». При этом он не привел никаких доказательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Waseem Khan / Reuters Фото: Waseem Khan / Reuters

«Мы укрепили наши вооруженные силы, так как это то, что сейчас неизбежно. Поэтому в такой ситуации нужно принять некоторые стратегические решения, и эти решения были приняты»,— заявил он. По его словам, пакистанские вооруженные силы находятся в режиме повышенной готовности. Ранее господин Асиф заявлял, что Пакистан не собирается воевать с Индией, если она не будет обострять конфликт.

Обострение отношений между Индией и Пакистаном произошло после теракта 22 апреля. В результате стрельбы в индийском штате Джамму и Кашмир погибли 26 человек. Индия обвиняет в причастности к теракту Пакистан. Тот, в свою очередь, отрицает этого и требует независимого расследования.

Яна Рождественская