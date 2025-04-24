СМИ: Индия нашла доказательства причастности спецслужб Пакистана к теракту

Индийские правоохранители нашли доказательства причастности спецслужб Пакистана к теракту на индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amit Dave / Reuters Фото: Amit Dave / Reuters

«Мы уже нашли некоторые доказательства, указывающие на то, что атака была совершена в Пакистане»,— цитирует издание своего собеседника. «Изощренность атаки в Пахалгаме предполагает использование террористами разведданных о передвижениях индийских сил безопасности в режиме реального времени и заблаговременное планирование, включая тщательную разведку луга»,— указал источник Hindustan Times.

По словам собеседника издания, такая изощренная атака и использование современного оружия невозможны без подготовки со стороны пакистанской группировки «Лашкар-е-Тайба» (признана в России террористической и запрещена).

Как сообщает газета, расследование теракта проводит группа Национального агентства по расследованию (NIA). Полиция территории Джамму и Кашмир оказывает ей содействие.

22 апреля в городе Пахалгам в Кашмире на севере Индии произошел самый масштабный за последние годы теракт. По оценкам, такого не было со времен массового расстрела в Мумбае в 2008 году. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате теракта погибли 26 человек.

Подробнее — в материале «Кошмар в Кашмире».

Анастасия Домбицкая