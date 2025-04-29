Не было бы счастья, да Трамп помог

Либеральная партия Канады, несколько месяцев назад фактически списанная со счетов, триумфально осталась у власти на четвертый срок подряд. На внеочередных выборах 28 апреля ей удалось обойти главных соперников консерваторов, которые еще в конце прошлого года считались бесспорными фаворитами. Во многом это стало заслугой премьера Марка Карни — бывшего главы центробанков Канады и Англии, сумевшего убедить соотечественников, что умение решать экономические проблемы для лидера страны важнее, чем политический опыт. В неменьшей степени либералы могут быть благодарны за свою нежданную победу и американскому президенту Дональду Трампу, который своими угрозами сделать Канаду «51-м штатом Америки» и тарифной войной сплотил канадцев вокруг премьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Канады Марк Карни

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters Премьер Канады Марк Карни

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

По данным сайта Elections Canada, после подсчета практически 100% голосов Либеральная партия Канады получила 168 мест в новом парламенте против 144 у главных соперников в лице оппозиционной Консервативной партии. Остальным партиям пришлось довольствоваться малым, а большинству — и вовсе ничем. Из 14 зарегистрированных для участия в нынешних выборах политических сил (не считая две главные партии) в парламент смогли пройти лишь Квебекский блок, Новая демократическая партия и «Зеленые».

Для формирования правительства большинства победитель должен был получить 172 из 343 мандатов. И здесь у либералов случился обидный «недолет»: до этого заветного числа им не хватило всего четыре кресла.

То есть свой четвертый срок либеральному правительству Канады придется править в меньшинстве, очевидно, прибегая, как и в свой прошлый мандат, к ситуативной поддержке Новой демократической партии (ей достались семь кресел).

Впрочем, и такая победа стала ошеломляющим итогом для партии, которую, по сути, списали со счетов к концу прошлого года и которая еще недавно при самом оптимистичном сценарии могла рассчитывать разве что на то, что соперникам-консерваторам не удастся получить достаточного числа мест для формирования правительства большинства.

«Мы были мертвы и похоронены в декабре. Теперь мы собираемся сформировать правительство»,— не скрывал радости бывший министр юстиции от либералов Дэвид Ламетти в интервью телеканалу CTV. «Благодаря Марку мы повернули все вспять»,— добавил он.

Действительно, в значительной степени нынешний итог можно считать заслугой лично Марка Карни. Бывший глава Центробанка Канады, а затем и Банка Англии, он стал лидером партии и главой правительства после отставки своего непопулярного предшественника Джастина Трюдо лишь в марте. Но в крайне неудачное для страны, хотя удачное для себя и всей партии, как оказалось довольно скоро, время: в разгар торговой войны против Канады, которую развязал Дональд Трамп.

Помимо повышения тарифов на многое из канадского экспорта в Штаты (последней по времени стала угроза поднять до 25% пошлины на автомобили канадского производства), Трамп то и дело ставил под сомнения суверенитет Канады, предлагая сделать страну «51-м штатом США». И вновь оседлал своего любимого конька даже в день выборов у соседей. «Удачи великому народу Канады. Изберите человека, который обладает силой и мудростью, чтобы снизить ваши налоги вдвое, бесплатно увеличить вашу военную мощь до самого высокого уровня в мире, чтобы ваши автомобили, сталь, алюминий, пиломатериалы, энергетика и все другие предприятия увеличились в четыре раза при нулевых тарифах и налогах, если Канада станет заветным 51-м штатом. 51-м штатом Соединенных Штатов Америки»,— написал глава Белого дома 28 апреля в соцсетях.

В условиях столь бесцеремонного отношения к соседям со стороны прежде дружественного государства в Канаде начался небывалый подъем патриотизма, приведший к сплочению вокруг фигуры Марка Карни.

Избиратели с легкостью простили ему отсутствие политического опыта, рассудив, что в столь непростые времена стране важнее его опыт в решении экономических проблем. На этом фоне лидер консерваторов Пьер Пуальевр, сосредоточившийся в своей кампании на внутренних проблемах — стоимости жизни, преступности, жилищном кризисе и необходимости исправить страну, которую, по его словам, либералы «сломали»,— заметно уступал сопернику.

Резкая смена электоральных настроений в пользу либералов, собственно, и заставила Марка Карни пойти ва-банк: он пробыл в кресле премьера лишь девять дней, прежде чем объявил досрочные выборы. В случае поражения своей партии он рисковал войти в историю в качестве самого недолговечного премьер-министра Канады. Но риск оправдался.

В своей победной речи Марк Карни вновь вернулся к самой злободневной теме всей предвыборной кампании. «Мы пережили шок от американского предательства, но мы не можем забыть его уроки… Мы выиграем эту торговую войну и построим сильнейшую экономику в G7»,— заявил премьер под ликование сторонников.

Правда, сразу же после этого главе канадских либералов пришлось честно признать, что времена страну ждут непростые. «Суть в том, что мы можем дать себе гораздо больше, чем американцы когда-либо смогут отнять. Но даже при этом я хочу ясно дать понять, что грядущие дни и месяцы будут сложными и они потребуют некоторых жертв, но мы разделим эти жертвы, поддерживая наших работников и наш бизнес»,— пообещал тот, кому 28 апреля большинство канадцев решили доверить противостояние с Дональдом Трампом.

Наталия Портякова