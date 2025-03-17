Премьер Канады начал с истоков

Франция и Великобритания стали первыми странами, которые новый премьер-министр Канады Марк Карни решил посетить в ходе своего блицтурне. «Европейский разворот» стал ответом на риторику президента США Дональда Трампа о возможности превращения Канады в 51-й штат США. В преддверии досрочных выборов господин Карни хочет показать, что способен заручиться реальной поддержкой союзников и оправдать свой мандат на переговоры с господином Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Канады Марк Карни (слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Sean Kilpatrick / The Canadian Press / AP Премьер-министр Канады Марк Карни (слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Sean Kilpatrick / The Canadian Press / AP

Возвращение к истокам — так можно назвать европейское турне премьер-министра Канады Марка Карни с посещением Франции и Великобритании. Эти страны были выбраны не случайно: как напомнил сам премьер в своей речи по случаю вступления в должность в минувшую пятницу, именно эти страны когда-то стояли у истоков основания Канады, а теперь среди первых заявили о поддержке Оттавы в ее споре о суверенитете с США.

Кроме того, именно Париж и Лондон возглавляют сейчас европейские усилия по ряду направлений — от украинского конфликта до «войны пошлин» с Вашингтоном. Неудивительно, что именно от них реальной поддержки ждет и Оттава.

Поездка господина Карни в европейские столицы проходит в формате блица: первая половина понедельника отведена на переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, вторая — на встречу с британским королем Карлом III (который, к слову, является главой государства Канада) и премьер-министром Киром Стармером.

В обеих столицах темами разговора заявлены экономика и оборона. Такая расстановка приоритетов отражает необходимость для Оттавы диверсифицировать свои экономические связи на фоне введения высоких торговых пошлин на канадские товары президентом США Дональдом Трампом (сейчас 80% канадского экспорта идет в Америку.— «Ъ»). В вопросе обороны Канаде также потенциально могут понадобиться новые контракты: на фоне напряженности в отношениях с США поставка 88 американских истребителей F-35 оказалась под вопросом. Причем разорвать контракт намереваются именно в Оттаве — господин Карни уже попросил министра обороны Билла Блэра пересмотреть соглашение.

С тех пор как Марк Карни заступил на должность премьера, он успел совершить несколько международных звонков. Его собеседниками стали ряд европейских лидеров, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский.

США в этом списке не оказалось. По словам самого господина Карни, у него нет планов посещать Вашингтон в ближайшее время, что противоречит давней традиции, а разговор с господином Трампом состоится «в подходящее время». Правда, посол Канады в США Кирстен Хиллман в интервью Fox News представила другую версию: Оттава запросила встречу двух лидеров сразу после приведения господина Карни к присяге и рассчитывает организовать ее в ближайшее время.

Демонстративное дистанцирование от США и поиск союзников в Европе отчасти знаменуют начало избирательной кампании господина Карни. Ожидается, что уже на следующей неделе он распустит парламент и назначит внеочередные выборы в стране. Видный экономист без политического опыта, он получил сильный мандат от Либеральной партии — его кандидатура была одобрена 85% голосов. Однако сами либералы в опросах общественного мнения пока уступают консерваторам во главе с Пьером Пуальевром. Чтобы сократить разрыв, действующему премьеру необходимо за короткое время показать, что он может быть хорош не только в решении экономических вопросов, но и в политических делах как в самой Канаде, так и за ее пределами. Получение реальной поддержки от стран-союзниц стало бы ощутимым заделом на новый срок.

Важно и то, как к господину Карни отнесутся в Вашингтоне, где до сих пор проявляли куда больше лояльности к его сопернику из Консервативной партии. Президент Трамп называл предшественника Марка Карни, либерала Джастина Трюдо, не иначе как «губернатором 51-го штата» США. Более уважительный тон в отношении действующего премьера автоматически будет воспринят как готовность иметь с ним дело.

Вероника Вишнякова