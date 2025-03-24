«Эффект Трампа» поможет либералам

Марк Карни, только в марте ставший премьером Канады, объявил досрочные выборы в парламент на 28 апреля — на полгода ранее графика. Расчет нового главы правительства и правящей Либеральной партии прост: на фоне угроз в адрес Оттавы со стороны президента США Дональда Трампа Марк Карни заслужил у избирателей имидж сильного национального лидера, способного не дать страну в обиду. И это заметно усилило позиции правящей с 2015 года Либеральной партии: если еще пару месяцев назад ей прочили полный провал на парламентских выборах, то сейчас у либералов есть шансы остаться во власти еще на четыре года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: Adrian Wyld / The Canadian Press / AP Премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: Adrian Wyld / The Canadian Press / AP

Свое решение провести выборы в парламент уже 28 апреля Марк Карни, занявший кресло премьера лишь 14 марта, обосновал необходимостью получить сильный мандат от избирателей, чтобы справиться с угрозой, исходящей от президента США Дональда Трампа. «Мы столкнулись с самым значительным кризисом за всю нашу жизнь из-за необоснованных торговых действий президента Трампа и его угроз нашему суверенитету. Наш ответ должен быть направлен на построение сильной экономики и более безопасной Канады. Президент Трамп утверждает, что Канада — это не настоящая страна. Он хочет сломать нас, чтобы мы принадлежали Америке. Мы не позволим этому случиться»,— заявил Марк Карни журналистам 23 марта, сообщая о своем решении не дожидаться запланированной даты выборов 20 октября, а провести досрочные выборы в конце апреля.

Напомним, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа Канада, с которой Штатам, казалось бы, традиционно особо нечего было делить, стала чуть ли не главным объектом посягательств. Сначала американский лидер закинул в публичное пространство нарратив о том, что Канада должна стать 51-м штатом Америки, называя за глаза недавно ушедшего премьера Канады Джастина Трюдо «губернатором Канады». И подкрепил свою недружественную риторику торговыми рестрикциями. Сначала Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на многие канадские товары, затем дополнил это повышением пошлин на импорт в США стали и алюминия из Канады, пригрозив со 2 апреля повысить тарифы еще на несколько категорий товаров, включая канадские молочные продукты и пиломатериалы. Обоснованием для такой торговой войны стали не только чисто экономические причины — торговый дисбаланс в двусторонней торговле, Трамп утверждал, что Канада плохо борется с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков через границу.

Эти действия и угрозы американской администрации буквально наэлектризовали канадское общество, вызвав невиданный прилив патриотизма вкупе с ростом антиамериканских настроений. И как следствие, потянули вверх рейтинги правящей Либеральной партии.

Еще в начале января все без исключения соцопросы сулили либералам мощный провал на выборах 2025 года — на тот момент оппозиционные консерваторы опережали соперников сразу на 20%. Однако на фоне «эффекта Трампа» уже с конца января правящая партия стала все увереннее набирать в рейтингах и к нынешнему моменту даже начала опережать консерваторов. Так, по результатам опроса Angus Reid на прошлой неделе отдать свои голоса за либералов готовы 42% канадцев, а за оппозицию — 37%.

На фоне такого беспрецедентного скачка поддержки либералов Марк Карни, которому изначально выпала задача «досидеть» в премьерском кресле несколько месяцев вместо подавшего в отставку Джастина Трюдо, и решил поскорее объявить выборы, чтобы закрепить власть либералов еще на один срок, а заодно самому утвердиться в качестве полноправного и всенародно избранного главы правительства.

Многочисленные опросы, проведенные в Канаде в последние несколько недель, показывают: канадцы считают Марка Карни куда более подходящим, чем глава консерваторов Пьер Пуальевр, лидером для того, чтобы справляться с экономическими потрясениями и вести переговоры с враждебным и непредсказуемым Белым домом.

«Мы перешли от выборов, на которых люди хотели перемен, к выборам, на которых гораздо большее значение имеет вопрос лидерства. Способность консерваторов атаковать либералов значительно уменьшилась, потому что люди сосредоточены на настоящем и ближайшем будущем, а не на том, что произошло за последние десять лет»,— отметил агентству Reuters генеральный директор службы изучения общественного мнения Ipsos Public Affairs Даррелл Брикер.

Тем не менее консерваторы, небезуспешно набиравшие еще недавно очки на критике Джастина Трюдо, решили опробовать ту же тактику и в отношении его преемника, представляя Марка Карни как выходца из элиты, чуждого интересам простых канадцев, который продолжит политику высоких государственных расходов времен премьера Трюдо.

Недавно оппозиция начала атаковать Марка Карни за плохое знание французского, подчеркивая, что лидер консерваторов Пьер Пуальевр свободно владеет этим языком.

Это случилось после того, как на одной из недавних пресс-конференций господина Карни попросили ответить по-французски, но сначала оказалось, что он неправильно понял вопрос, а затем ответил на него по-английски. А эти лингвистические моменты имеют чуть ли не ключевое значение для франкоязычной провинции Квебек.

Впрочем, на данном этапе критика консерваторами лидера либералов играет против них самих. «Консерваторы, похоже, не умеют говорить о том, что связано с тем, как чувствуют себя канадцы. Несколько месяцев назад Пуальевр говорил о доступности (товаров и услуг.— “Ъ”) и жилье, о вопросах, к которым либералы были глухи. Но сейчас он как-то отсутствует (в информационном поле.— “Ъ”). Консерваторы продолжают прежнюю песню, хотя канадцы изменились»,— отметила британской газете Guardian директор школы государственного управления Университета Далхаузи Лори Тернбулл.

Наталия Портякова