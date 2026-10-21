Маск назвал ИИ и роботов единственным способом решения проблемы госдолга США
Бывший куратор Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что США смогут справиться с проблемой высокого госдолга с помощью ИИ и роботов. Об этом он рассказал в интервью Уолтеру Айзексону для подкаста The Builders («Строители»).
«Я пришел к выводу, что единственный способ, с помощью которого мы сможем решить проблему национального долга, — это ИИ и роботы. Мы не решим ее, пытаясь просто экономить путь к успеху»,— сказал гоcподин Маск (цитата по Business Insider).
По словам Илона Маска, развитый ИИ и робототехника способны кардинально увеличить мировой объем производства и в перспективе обесценить традиционные деньги, сделав ключевой мерой стоимости физические показатели вроде массы и энергии.
Бизнесмен отметил, что политические лидеры в Вашингтоне не готовы к радикальному сокращению федеральных расходов. «Желания нет ни у президента, ни в Палате представителей, ни в Сенате, ни в судебной системе»,— сказал он.