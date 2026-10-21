Суд Норвегии арестовал российское имущество в Осло по требованию «Нафтогаза»

Требование стало возможным после решения Гаагского арбитражного суда 2023 года о компенсации убытков за утрату активов в Крыму. Российские власти не были уведомлены до того, как Окружной суд Осло утвердил арест, указывает издание. Суд также постановил, что арест может быть снят в случае предоставления гарантий на сумму 40 млрд крон.