Суд Норвегии арестовал российское имущество в Осло по требованию «Нафтогаза»
Суд Норвегии арестовал пять объектов российской недвижимости в Осло по иску украинской компании «Нафтогаз» на сумму 57 млрд норвежских крон (около 501,4 млрд руб.). Об этом сообщает издание VG.
Арест наложен на многоквартирный жилой дом в районе Фрогнер, а также на четыре квартиры в кооперативах в престижной западной части Осло и районе Синсен. По данным «Нафтогаза», эти объекты сдавались в аренду на открытом рынке и не использовались дипломатами.
Требование стало возможным после решения Гаагского арбитражного суда 2023 года о компенсации убытков за утрату активов в Крыму. Российские власти не были уведомлены до того, как Окружной суд Осло утвердил арест, указывает издание. Суд также постановил, что арест может быть снят в случае предоставления гарантий на сумму 40 млрд крон.
В начале сентября в рамках того же иска в порту Баренцбург на Шпицбергене было арестовано российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». В МИД РФ назвали действия норвежских властей «пиратством и беззаконием».