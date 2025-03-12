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Опять двадцать пять

США ударили по Канаде вдвое слабее

США и Канада немного сбавили обороты в торговой войне. Вслед за пересмотром премьером канадской провинции Онтарио Дугом Фордом решения о введении 25-процентных тарифов на электроэнергию, поставляемую в три северных штата США, глава Белого дома Дональд Трамп тоже пошел на попятную, не выполнив свою угрозу удвоить пошлины на импорт канадской стали и металлов до 50%. Но зато в тот же день США ввели на них 25-процентные пошлины, что ничуть не уменьшило напряженность в и без того непростых отношениях двух североамериканских соседей.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

С приходом в Белый дом Дональда Трампа Канада моментально оказалась одной из первых и одной из самых задетых американскими торговыми рестрикциями стран. И все это время казалось, что соседи будут лишь повышать ставки. Однако на этой неделе обе стороны сняли назад некоторые из своих угроз.

В понедельник канадская провинция Онтарио, один из крупнейших поставщиков электроэнергии в Соединенные Штаты, повысила на 25% тарифы на экспорт электричества в три северных американских штата — Миннесоту, Мичиган и Нью-Йорк, представив этот шаг как ответ на введенные ранее администрацией Дональда Трампа торговые пошлины против Канады. Через несколько часов последовала реакция Вашингтона: Дональд Трамп объявил, что пошлины на канадскую сталь и алюминий повышаются до 50% вместо 25%. И вновь не удержался от повторения своей идеи о том, что Канада станет 51-м штатом США. «Искусственная линия разделения, проведенная много лет назад, наконец исчезнет, и у нас будет самая безопасная и самая красивая нация в мире — и ваш блестящий гимн “O Canada” будет продолжать звучать, но теперь представляя великое и могущественное государство в составе величайшей нации, которую когда-либо видел мир!» — написал президент США во вторник утром на платформе Truth Social.

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Но уже к вечеру вторника обе стороны сдали назад. После беседы с министром торговли США Говардом Лютником премьер Онтарио Дуг Форд объявил о приостановке действия 25-процентных тарифов на экспорт электроэнергии в Штаты. А Дональд Трамп заявил, что он передумал удваивать тарифы на канадскую сталь и алюминий, представив это чуть ли как не знак собственного благородства. «Как вы знаете, в Канаде есть очень сильный человек, который заявил, что собирается взимать надбавку или тариф на электроэнергию, поступающую в нашу страну. Он позвонил и сказал, что не собирается этого делать. Ладно, не буду»,— сказал президент, имея в виду, что в ответ и сам решил сменить гнев на милость.

В схожем победоносном ключе решение не вводить удвоенные тарифы прокомментировали и в Белом доме.

«Президент Трамп снова использовал рычаги американской экономики, которая является лучшей и крупнейшей в мире, чтобы обеспечить победу американскому народу»,— отозвался об этом решении пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи.

Комментарии главы Онтарио оказались чуть более дипломатичными. «В любых переговорах, которые мы ведем, есть момент, когда обе стороны накаляются, и температура должна снизиться… Мы оба согласились, пусть возобладают более холодные головы. Нам нужно… двигаться вперед»,— отметил Дуг Форд, объявляя о решении приостановить 25-процентную пошлину на экспорт электроэнергии в Мичиган, Нью-Йорк и Миннесоту. Кроме того, он анонсировал, что уже 13 марта прилетит в Нью-Йорк для встречи с главой американского Министерства торговли Латником и другими высокопоставленными представителями этой сферы для обсуждения возможности возобновления североамериканского соглашения о свободной торговле между США и Мексикой и Канадой.

Какие еще разногласия нашлись у США и Канады

Вместе с тем нынешнее взаимное отступление от прежних угроз ничуть не сказалось на общей недружелюбной атмосфере между Вашингтоном и Оттавой. Прежде всего по той причине, что уже с 12 марта Штаты, как и грозили, ввели 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия. А это стало ударом прежде всего по Канаде, крупнейшему экспортеру этой продукции в Штаты, отправившему туда в 2024 году, в частности, 6 млн тонн стали. Ранее же, 4 марта, Вашингтон ввел в действие и 25-процентные пошлины в отношении всех канадских товаров, хотя впоследствии под давлением американских автопроизводителей, фермеров и других представителей американской промышленности снизил значительную часть пошлин до прежнего уровня.

Молчать в ответ на новые тарифные ограничения в Оттаве, конечно, не стали. Как заявил CNN во вторник министр энергетики Канады Джонатан Уилкинсон, его страна не стремится к эскалации или провоцированию торговой напряженности с США, но будет вынуждена ответить на все тарифы со стороны Штатов.

По иронии судьбы в эту среду (в ночь на четверг по Москве) Канада примет у себя заседание министров иностранных дел G7, в которую входят и США.

И затеянная американцами эскалация торговой войны загодя обрекает госсекретаря США Марко Рубио на не самый радушный прием. Причем не только со стороны канадцев, но и входящих в объединение представителей Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии, также крайне недовольных новыми пошлинами на сталь и алюминий.

Сам господин Рубио, к слову, признал, что на встрече с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли он, скорее всего, обсудит торговые отношения, но выразил уверенность, что у двух соседних стран по-прежнему есть «общие интересы», в том числе в G7. «Наша обязанность — постараться, насколько это возможно, не допустить, чтобы на то, над чем мы работаем вместе, негативно повлияли те вещи, по которым мы сейчас не согласны»,— отметил американский госсекретарь.

Наталия Портякова

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